Помпео заявил о китайской угрозе на Украине

Китай, появившись на Украине, делает вещи, которые идут не на пользу украинскому народу, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Политик уточнил, что эти вопросы он обсуждал с президентом Владимиром Зеленским во время своего рабочего визита в Киев.

«Наш американский бизнес хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны знать, что у него есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая. Он делает вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», - сказал Помпео в интервью телеканалу ABC.

Ранее госсекретарь заявил во время своего визита на Украину, что Вашингтон поддерживает официальный Киев в его стремлении вступить в НАТО и продолжат защищать суверенитет Украины.