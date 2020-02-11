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Украина отказалась передать России прах легендарного разведчика Кузнецова

Анна Касаткина
04:44 11.02.2020
Во Львове могила Героя Советского Союза регулярно подвергается нападениям вандалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: wikipedia

Украина отказывается передать России прах советского разведчика Николая Кузнецова. Герой Советского Союза похоронен во Львове.

С просьбой вернуть прах на родину обратились родственники Кузнецова. На это мэр Львова заявил, что проблему решать не будут, пока в Донбассе не освободят всех пленных украинцев. При этом могила Кузнецова регулярно подвергается нападениям вандалов: в 2018 году ее осквернили, а в 2019-м - выломали барельеф.

Легендарного разведчика считают прототипом Штирлица. в 1942 году Кузнецов внедрился в ряды германской армии под видом немецкого офицера и добывал оттуда ценнейшую информацию. Так, он сообщил, что фашисты собираются убить Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина во время Тегеранской конференции, узнал, где находится убежище Адольфа Гитлера «Вервольф» и первым предупредил, что Германия готовится нанести массированный удар по Курской дуге. Кроме того, Кузнецов лично уничтожил 11 немецких генералов.

Разведчик погиб в марте 1944 года на Западной Украине, когда пытался выйти за линию фронта, так ориентировки на него имели многие немецкие патрули. В селе Боратин группа Кузнецова натолкнулась на бандеровцев Украинской повстанческой армии*. Его намеревались взять живым, однако он не дал этого сделать и подорвал себя гранатой.

* - Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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