Драку полицейских с дебоширом в Новосибирской области сняли на видео

В Новосибирской области транспортные полицейские задержали пассажира электропоезда, который нарушил общественный порядок. Он распивал в вагоне алкогольные напитки.

После того, как полицейские начали составлять на него административный протокол, нетрезвый мужчина стал агрессивно себя вести и ударил одного из сотрудников полиции в грудную клетку. Чтобы утихомирить нарушителя, патрульным пришлось применить физическую силу и спецсредства.

«При доставлении в служебное помещение 27-летний задержанный неоднократно оскорблял сотрудников, выражался в их адрес нецензурной бранью», - говорится в сообщении на сайте МВД по СФО.

После задержания на пассажира был составлен административный протокол по статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах».

Кроме того, в СК направлены материалы для решения вопроса о возбуждении дела по факту применения силы в отношении представителя власти.