Самолеты ВКС РФ будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

Самолеты ВКС России будут эвакуировать россиян из Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России», - заявил представитель Кремля.

Ранее посольство РФ в КНР приступило к формированию списков на эвакуацию россиян из Хубэя. Чтобы скорее вернуться, им необходимо предоставить личные данные, фото паспорта и визы, въездной печати, точный домашний адрес и адрес работы, указать адрес прописки и фактического проживания в России и контактные данные. Всех их по прибытии домой поместят на карантин сроком 14 дней.