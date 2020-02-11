Роспотребнадзор: в 37 регионах РФ превышен эпидемический порог по гриппу

В 37 субъектах Российской Федерации превышен недельный эпидемический порог гриппа и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте. В ведомстве отмечают, что среди вирусов чаще других встречается вирус гриппа В.

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми субъектах Российской Федерации, а также в 9-ти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)», - говорится в сообщении.

Чаще других гриппом в стране болеют дети от 7 до 14 лет и взрослое население, добавили в Роспотребнадзоре. Географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается.

Из-за роста заболеваемости в Хабаровске ввели масочный режим. Более 4 тысяч человек обратились за медицинской помощью только на прошлой неделе. В медицинских масках должны находиться медики и учителя, воспитатели и работники транспорта, банков и торговых центров.