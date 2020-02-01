Губернатор Петербурга выразил соболезнования семье погибшего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал трагическое обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский», в котором погиб один рабочий. По словам градоначальника, инцидент подтвердил ветхость здания и необходимость его сноса.

«Мне довелось работать монтажником-высотником. Хорошо знаю: организация работ на высоте, тем более на сложном объекте, требует безукоризненного соблюдения техники безопасности. Слишком велика цена неосторожности», - написал Беглов на своей странице в социальной сети VK.

Губернатор выразил свои соболезнования семье погибшего и пообещал оказать помощь. Также он подчеркнул, что администрация Петербурга возьмет под особый контроль соблюдение строительными компаниями техники безопасности.

Напомним, во время проведения демонтажа обрушился спортивно-концертный комплекс «Петербургский». При обрушении погиб рабочий, не успевший добежать до строительной люльки. Его тело впоследствии было найдено под завалами.