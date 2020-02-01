Ту-160 ВКС РФ выполнили полет над Северным Ледовитым океаном
Маршрут стратегических ракетоносцев также пролегал над Баренцевым и Северным морями.
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Экипажи двух Ту-160 ВКС РФ провел плановый полет над акваториями северных морей - Баренцевым и Норвежским. Маршрут стратегических ракетоносцев также пролегал над Северным Ледовитым океаном.
Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, продолжительность полетного задания над нейтральными водами составила более 16 часов. В ходе полета ракетоносцы выполнили дозаправку в воздухе.
В Министерстве обороны подчеркнули, что все полеты проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.