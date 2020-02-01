Менеджер МакSим сообщила об уходе певицы со сцены

Певица МакSим уходит со сцены. Об этом в Instagram сообщила генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий», - написала представитель артистки.

Она отметила, что со всеми организаторами мероприятий вопрос будет решаться индивидуально.

В апреле 2019 года певица МакSим попала в автомобильную аварию.

«У нее с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночникам проблемы, ноги болят», - рассказала «Звезде» генменеджер певицы.

Сейчас, как отметила Соколова, МакSим находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.