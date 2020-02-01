«Мы объявим»: менеджер Панайотова анонсировала участие исполнителя в «Евровидении»

Российский певец Александр Панайотов представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. PR-менеджер исполнителя подтвердила «Звезде» данную информацию, отметив, что официальное объявление будет позднее.

«Да, Панайотов едет на “Евровидение”. Это все будет на следующей неделе, когда мы объявим, что он едет с такой-то песней», - сообщила менеджер.

Об участии Панайотова в конкурсе сообщил композитор и продюсер Игорь Крутой. Точных данных он также не предоставил.

Ранее певец Дима Билан прокомментировал слухи о том, что не будет принимать участие в «Евровидении» из-за своего коллеги по сцене Сергея Лазарева и недостаточно крупного шрифта, которым было написано его имя на афише. По его словам, причиной отказа стал статус концерта, который не соответствует первоначальным заявлениям организаторов.