Вирус не пройдет: Россия открывает новый коридор на границе с Китаем

Правительства разных стран мира продолжают предпринимать меры по борьбе с распространением коронавируса. В Китае и на Тайване из фильмов решили вырезать сцены поцелуев, а желающих перейти российско-китайскую границу ждут строгие проверки.

Россия во вторник, 11 февраля, откроет очередной временный коридор на границе с Китаем. Пропускной пункт Благовещенск-Хэйхэ будет работать несколько часов. Желающие воспользоваться этим коридором обязаны пройти двойной тепловизионный контроль, а затем их отправят на двухнедельный домашний карантин - работодатели для этого должны предоставить больничный. Информацию, в которой сообщалось о том, что инкубационный период коронавируса составляет 24 дня вместо изначально заявленных 14, в Роспотребнадзоре опровергли.

Китайские власти тем временем призывают «изо всех сил» заботиться о врачах, которые ведут борьбу с эпидемией. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, в Китае и на Тайване начали вырезать из фильмов сцены поцелуев. Специально для лечения пневмонии нового типа также решено построить еще одну больницу в Шанхае.

По последним данным, коронавирусом инфицировано более 42 тысяч человек, которые являются гражданами 24 стран. Жертвами заболевания стали более тысячи. Китайские медики предупреждают, что заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем.