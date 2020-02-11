Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Более полумиллиона ветеранов Великой Отечественной Войны получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Об этом говорится в проекте нормативно-правового акта, который подготовил Минтруд РФ.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Всего выплаты положены 1 148 441 человеку, из них 537 057 - в размере 75 тысяч рублей, 611 384 - 50 тысяч рублей. Деньги ветеранам планируется выдать в апреле-мае 2020 года.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения о выплатах ветеранам в юбилею Победы. Ранее подобные суммы составляли десять и пять тысяч рублей соответственно.