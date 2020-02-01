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Apple закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Иван Линдеманн
12:59 01.02.2020
Ограничение будет действовать до 9 февраля.
Apple закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
© Фото: Bruno Rocha, Globallookpress

На фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа компания Apple приняла решение закрыть на территории материкового Китая все свои магазины. Также не будут работать корпоративные офисы и контактные центры. Мера временная, ограничения будут действовать до 9 февраля.

«Подобные превентивные шаги предприняты с целью обеспечения общественной гигиены»,- говорится в официальном заявлении корпорации.

По последним данным, коронавирусом заражены более 11 тысяч человек, 259 скончались. О вспышке заболевания Китай сообщил в декабре 2019 года. Очаг заражения находится в городе Ухань. Предполагается, что причиной стали змеи или мыши, приобретенные на местном рынке.

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