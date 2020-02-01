Оставленных отцом в аэропорту Шереметьево детей передали бабушке

Детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке, проживающей в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы с детским садом и школой для братьев уже решены.

Инцидент в Шереметьево произошел в воскресенье, 26 января. Прилетевший вместе с детьми из Хабаровска мужчина бросил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков он оставил записку, в которой сообщал, что у него нет средств на содержание семьи.

Позже выяснилось, что мать детей была не в курсе происходящего - с мужем она развелась, а с сыновьями не поддерживала связь.

В настоящее время на бабушку детей по материнской линии оформлена временная опека. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обещал помочь семье.