Российские инспекторы посетят военный объект в Нидерландах

Российские инспекторы Национального центра по уменьшению ядерной опасности выедут на военный объект в Нидерландах. Они проверят информацию о военных силах и планах развертывания на нем основных систем вооружения и военной техники.

Согласно заявлению начальника Центра Сергея Рыжкова, выезд запланирован на 12 февраля. Инспекторы посетят объект в месте его обычного расположения в военное время. На брифинге будет получена информация от командования относительного личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Проверка проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.