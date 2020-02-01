Стивен Кинг пожаловался на политику Facebook и удалил свою страницу

Американский писатель Стивен Кинг удалил свой профиль из социальной сети Facebook. Перейдя в другое инфополе, он тут же пожаловался на детище Марка Цукерберга.

Кинг пояснил, что удалил свою страницу из-за ложной информации, транслируемой в политической рекламе, а также из-за неуверенности в своей конфиденциальности на просторах Facebook. Об этом он написал в Twitter.

Ранее руководство Facebook призналось, что соцсеть получает информацию о пользователях не только на своем сайте, но и на сторонних. Данные собираются даже в том случае, если человек не заходит в свой аккаунт.