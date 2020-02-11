«Ревизионизм набирает обороты»: в РФ оценили статью посла Польши о Второй мировой

Попытки представить в общественном сознании СССР не как страну-освободителя, а виновника войны в угоду сиюминутным конъюктурным целям аморально. Об этом заявили в посольстве России в ФРГ, комментируя статью посла Польши в Германии Анджея Пшилебского, в которой он приравнял СССР в равной с Третьим Рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты», - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованного в Facеbook.

В посольстве недоумевают, что в статье Пшилебского западные союзники указаны, как внесшие решающий вклад в окончание войны, а не СССР. В диппредставительстве напомнили, что наша страна заплатила страшную цену за освобождение мира от нацизма - 27 миллионов жизней советских граждан.

«Только в боях за сохранение польской государственности погибли свыше 600 тысяч красноармейцев. Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально», - считают в российском посольстве.

Диппредставительство также осудило продолжающееся осквернение памятников советским войнам-освободителям. И отметило, что в России помнят польских бойцов, которые сражались вместе с красноармейцами за освобождение Европы от фашизма.

Россия неоднократно заявляла о том, что некоторые страны Европы пытаются переписать историю Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин говорил, что наша страна обязана сохранить правду и противостоять попыткам фальсификации истории о войне.