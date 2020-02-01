В СК РФ проверят жалобы бабушки брошенных в Шереметьево детей на угрозы от их отца

Следственное управление займется проверкой сообщений об угрозах, якобы поступавших от отца, бросившего своих детей в московском аэропорту, в адрес их бабушки.

«По имеющимся данным, отец детей, подозреваемый в оставлении малолетних детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, высказывал устные угрозы бабушке, на воспитание которой определены мальчики», - сообщили «Звезде» в СУ.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ проверят и оценят с правовой стороны действия мужчины, если факт их совершения будет доказан.

Напомним, отец бросил двух своих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, отправившись на заработки по причине плохого финансового положения. Вместе с детьми он оставил записку о том, что вернется за ними сразу, как только поправит ситуацию. В ходе развития ситуации мужчина самостоятельно явился в подразделение СК РФ на допрос. По обстоятельствам инцидента в отношении мужчины возбудили уголовное дело.