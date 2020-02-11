Пентагон: 109 военнослужащих США получили контузию при ударе Ирана

При ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке контузию получили как минимум 109 военнослужащих. На врачебное обследование в связи с этим направили 27 человек.

«По состоянию на сегодня у 109 военнослужащих США была диагностирована легкая контузия», - сообщили в Пентагоне.

К выполнению своих обязанностей уже вернулись 76 пострадавших, уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Минобороны США. Обследование 27 человек проводилось в Германии, после чего 21 из них перенаправили в Соединенные Штаты. Над пятерыми в данный момент наблюдают врачи, один человек вернулся к несению службы в Ираке.

США 3 января провели спецоперацию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и нанес несколько авиаударов по иракским базам с расквартированными американскими военными. Первоначально в Штатах утверждали, что пострадавших в результате произошедшего нет, однако затем Пентагон признал их наличие. Объяснялось это впоследствии тем, что симптомы контузии могут проявиться не сразу.