Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1013

Число инфицированных новым коронавирусом в провинции Хубэй увеличилось на 2097 человек. Этот показатель гораздо ниже, чем был еще сутки назад. По последним данным на 11 февраля, в эпицентре распространения инфекции в провинции Хубэй общее число зараженных составило 31 728 человек, из которых 974 человека скончались, сообщает South China Morning Post.

В общей сложности в Китае заражены коронавирусом 42 759 человек, из которых от инфекции погибли 1013. Увеличилось число победивших болезнь пациентов - 3344.

Китайские медики отмечают, что заметно снизилось число новых случаев заболевания, но при этом увеличилось количество зафиксированных смертей. Только за последние сутки скончались 109 человек.

Медики, работающие в больницах Уханя, выявили еще один способ передачи коронавируса. Они заметили, что у некоторых больных наблюдаются кишечное расстройство, тошнота и диарея. Ученые пришли к выводу, что сам вирус может появиться в фекальных массах.