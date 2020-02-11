В МИД Украины сообщили о решении не назначать посла в России

На Украине сообщили, что не планируют повышать статус дипломатических отношений с Россией назначением посла своей страны в РФ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Причиной нежеланию назначать посла в ведомстве назвали якобы недружественную, по мнению украинских дипломатов, позицию России.

«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», - цитирует «Интерфакс-Украина» ответ представителя МИД на соответствующий вопрос.

В Кремле считают преждевременным говорить о кандидатуре российского посла на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, контакты по поводу этого вопроса между Москвой и Киевом есть, однако пока стороны предметно не обсуждали данную тему.