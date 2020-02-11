Названы сроки создания вакцины от коронавируса

Первая вакцина от нового типа коронавируса, скорее всего, будет создана только через полтора года. Об этом на очередном брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что разработка вакцин - это лишь часть важной программы по исследованию вируса.

«Потребуется время на их разработку. Но мы не беззащитны. Сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение», - подчеркнул Гебрейесус.

Также глава ВОЗ сообщил, что новому типу коронавируса присвоили официальное название - COVID-19 (Сorona virus disease - 2019).

Эта инфекция вспыхнула в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. В настоящее время от вируса скончались уже 1018 человек, более 43 тысяч инфицированы.