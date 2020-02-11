Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Названы сроки создания вакцины от коронавируса

Иван Линдеманн
22:37 11.02.2020
Глава Всемирной организации здравоохранения напомнил, что уже сейчас есть много доступных мер, способных предотвратить заражение.
Названы сроки создания вакцины от коронавируса
© Фото: Jiang Kehong XinHua, Globallookpress

Первая вакцина от нового типа коронавируса, скорее всего, будет создана только  через полтора года. Об этом на очередном брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что разработка вакцин - это лишь часть важной программы по исследованию вируса.

«Потребуется время на их разработку. Но мы не беззащитны. Сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение», - подчеркнул Гебрейесус.

Также глава ВОЗ сообщил, что новому типу коронавируса присвоили официальное название - COVID-19 (Сorona virus disease - 2019).

Эта инфекция вспыхнула в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. В настоящее время от вируса скончались уже 1018 человек, более 43 тысяч инфицированы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.02.2020, 12:47
В Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба
Дата11.02.2020, 19:50
Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместных с Россией учениях
Дата11.02.2020, 11:41
Ласицкене и Шубенкову присвоены звания капитана российской армии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.02.2020, 16:53
Опубликовано видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
Дата11.02.2020, 13:52
Записки доктора: в Белоруссии случайно нашли архив нацистского врача
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
22:37 В стране и мире
Названы сроки создания вакцины от коронавируса
21:00 В стране и мире
Мантуров рассказал об объеме производства медицинских масок в России
18:28 В стране и мире
Коронавирусу дали официальное название
15:45 В стране и мире
Видео
В Тюмени выписали студентку, вылечившуюся от коронавируса
13:15 Эксклюзив
Видео
Территория страха: россиянин показал жизнь в закрытом на карантин городе КНР
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:54 В стране и мире
В МИД Украины сообщили о решении не назначать посла в России
22:37 В стране и мире
Названы сроки создания вакцины от коронавируса
22:27 Эксклюзив
Видео
«Не хотел, чтобы они видели такую жизнь»: бросивший детей в Шереметьево отец раскрыл причины поступка
22:00 В стране и мире
Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо
21:55 В стране и мире
Видео
«Били током, подвешивали на крюк»: бывший ополченец рассказал о жестоких пытках СБУ
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Багровые пятна: вода в Каспии поменяла цвет
Развод по-королевски: в семье Елизаветы II назревает новый скандал
Видео
Жена сценариста картины «Москва слезам не верит» рассказала, как снимались постельные сцены в фильме
Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
Видео
Трагическое падение: спортсмен из Дагестана сломал шею на соревнованиях по волной борьбе
Видео
Предполагаемый момент столкновения двух скоростных катеров в Таиланде попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.