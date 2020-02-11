Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Хасеке и Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании - российская военная полиция осуществила патрулирование сирийских территорий.

По данным главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, патрулирование было проведено по маршрутам Аджами - Эль-Хутта - Мешерфа - Тлейла - Абу-Эль-Кафт - Эль-Бира - Харуфия-Кебир - Хамир-Лабда - Кабер-Кебир и другим пунктам в провинции Алеппо. В том числе в ходе патрулирования российские военнослужащие были в Камишлии, Мабруке, Бвайре, Гир-Шанни, Кири-Сувар, Хельва, Хзеймакс, Араб-Шах, Баб-Шиньяз, Дейруна-Кавени, Шейх-Ибрахим, Канни-Керк, Дейруна-Ага, Махрейкан, и Кашимилия в провинции Хасеке.

Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами и без происшествий. В процессе патрулирования также принимали участие силы армейской авиации.