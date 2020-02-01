США спустя почти 12 лет перерыва назначат в Минске посла

Соединенные Штаты собираются в ближайшее время назначить в Минске своего посла после почти 12-летнего его отсутствия. Об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«В ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь», - сказал Помпео.

Белорусский посол Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона в марте 2008 года. Это произошло после того, как США ввели санкции в отношении нескольких компаний республики.

В сентябре 2019 года стороны заявили о готовности вернуть своих послов. Временный поверенный в делах США в Минске Дженифер Мур сообщила, что случится это не раньше весны 2020 года.