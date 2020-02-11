Мантуров рассказал об объеме производства медицинских масок в России

Один миллион 200 тысяч масок в сутки производят российские предприятия. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что при необходимости объем может быть увеличен еще на 300 тысяч - до 1,5 миллиона, но только при учете дополнительных рабочих смен.

Кроме того, как заявил Мантуров в эфире Первого канала, повышение цен на медицинские макси является недопустимым.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в стране стратегический запас масок на случай распространения нового типа коронавируса.

По последней информации, от китайской пневмонии скончались 1018 человек, заражены более 43 тысяч.