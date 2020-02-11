Небензя озвучил позицию России по палестино-израильскому конфликту

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал справедливо решить палестино-израильский конфликт, учитывая интересы обеих сторон. По его мнению, «сделка века», предложенная лидером США Дональдом Трампом, не способна удовлетворить всех участников процесса.

«”Сделка века”, как бы к ней не относиться, привлекла внимание к необходимости решения палестинского вопроса. Но мы убеждены, что для этого нужны слаженные действия международного сообщества по выработке справедливого и устойчивого урегулирования», - заявил Небензя.

Постпред отметил, что для решения данной ситуации необходимы усилия международных посредников, и вновь предложил Москву в качестве площадки для прямых переговоров между лидерами Израиля и Палестины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Самехом Шукри. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также оценили перспективы ближневосточного урегулирования после обнародования Вашингтоном «сделки века».