В «Газпроме» назвали расчетный срок запуска «Северного потока - 2»

В «Газпроме» обозначили ориентировочные сроки запуска газопровода «Северный поток - 2». Сообщается, что это может произойти в конце 2020 года.

«Запуск: конец 2020 года», - цитирует РИА Новости сообщение из специальной презентации компании.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что экономические санкции со стороны США не помешают успешному завершению прокладки газопровода по дну Балтийского моря.

Напомним, «Северный поток-2» - проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность двух нитей трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.