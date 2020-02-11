Минобороны Турции: в Идлибе «нейтрализован» еще 51 сирийский военный

Вооруженные силы Турции нейтрализовали еще 51 сирийского военного в Идлибе. Об этом заявило турецкое министерство обороны.

Кроме того, были уничтожены два танка, склад с оружием, одна зенитная установка, а также захвачен один танк. Идет ли речь о новых ударах, не уточняется.

В понедельник, 10 февраля, ВС Турции нанесли удары по 115 целям в Сирии, погиб 101 сирийский военный.

Ранее, в Минобороны Турции сообщили об отступлении сирийской армии из Найраба.