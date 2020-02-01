В США вводят режим ЧС из-за распространения коронавируса

Власти США приняли решение ввести с воскресенья режим ЧС в стране из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в администрации американского президента.

«Правительство Соединенных Штатов примет временные меры для борьбы с коронавирусом», - приводит ABC сообщение американских властей.

Во время режима ЧС в стране будет действовать запрет на въезд для иностранцев, которые посещали КНР менее 14 дней назад. Граждане США, вернувшиеся с материкового Китая, буду находиться две недели под особым наблюдением. Перелеты в КНР из Соединенных Штатов ограничат семью аэропортами.

К настоящему моменту жертвами коронавируса в Китае стали 213 человек. Всего в стране смертельно опасным заболеванием заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 случаев заражения зафиксированы почти в 20 других государствах.

В России пока известно о двух случаях заражения коронавирусом - в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.