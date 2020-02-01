Минздрав опубликовал памятку о борьбе с коронавирусом

Минздрав РФ создал памятку для россиян, в которой рассказывает как передается коронавирус и какие меры защиты нужно применять, чтобы обезопасить себя и близких от инфекции.

Новый вид коронавируса передается не только воздушно-капельным путем при чихании или кашле, но и контактным, например, через рукопожатие, сообщили в ведомстве. Минздрав также перечислил основные симптомы нового заболевания: повышенная температура и озноб, заложенность носа, чихание и кашель, боль в мышцах и ощущение тяжести в грудной клетке, повышенная утомляемость и бледность.

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В качестве мер профилактики, ведомство рекомендует использовать медицинские маски, чаще мыть руки, избегать посещения массовых мероприятий, а также близкого контакта с людьми, у которых есть перечисленные симптомы, не выезжать в очаг заболевания - в Китай, в город Ухань.

Ранее стало известно, что в России выявлены два случая заболевания коронавирусом. Один зафиксирован в Забайкальском крае, второй - в Тюменской области. Оба инфицированных являются гражданами Китая, которые уезжали на родину, и недавно вернулись в Россию.