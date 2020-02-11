Охотники за дронами и нейронные сети: в Москве стартовал форум «Технологии безопасности»

Коптер-охотник за дронами, суперчехол для ноутбуков, позволяющий работать в любых климатических условиях, компьютер, способный самостоятельно распознавать потенциально опасные ситуации - все это новейшие разработки, представленные на международном XXV форуме «Технологии безопасности». Он открылся во вторник, 11 февраля, в Москве.

Многие новинки могут изменить повседневную жизнь человека. Например, российские специалисты создали комплекс безостановочного досмотра, который может оставить в прошлом очереди на входе в аэропорт или на вокзал. Скрытая аппаратура дистанционно обнаружит запрещенные к проносу вещества.

«Нейронная сеть распознает, что это пистолет. Мы выводим оператору целеуказание, что это пистолет. На третьем уровне мы определяем состав скрытого вещества. И оператор может на наладоннике или на телефоне понять, что у человека спрятано», - рассказывает специалист.

Упор сейчас делается на комплексные системы, которые могут решать сразу несколько задач. Судя по большому количеству иностранных гостей на форуме, российские технологии безопасности сегодня в тренде.