Тренировался на кошках: 11-летний автор программы для распознавания лиц встретился с Мишустиным

Правительство России начало серию поездок по регионам страны. Это необходимо для получения целостной картины положения дел в субъектах федерации. Об этом по прибытии в Новгородскую область заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Первым пунктом посещения стал детский технопарк. Премьера особенно впечатлил юный 11-летний программист, разработавший программу для распознавания лиц. Первые «тренировки» мальчик проводил на кошках.

Святослав Данилов заметно волнуется - перед такой аудиторией он выступает впервые. При этом, на его программу уже поступили коммерческие заказы.

«Святослав, здорово, это просто здорово! То, что ты умеешь программировать в таком возрасте, то, что так разбираешься в современных технологиях, это потрясающе. Я тебе желаю удачи, успеха», - пожав мальчику руку, сказал ему Мишустин.

Затем премьер направился к мемориалу в Новгородский кремль. Там он вместе с 97-летним ветераном Великой Отечественной войны Александром Поповым, участвовавшим в освобождении Севастополя, возложил цветы к Вечному огню. Будучи танкистом, мужчина взял в плен немецкого пилота, севшего на уже освобожденном советскими солдатами полевом аэродроме.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, также отправившийся в поездку в составе делегации, посетил отделение реанимации в перинатальном центре. Являясь акушером-гинекологом по специальности, он пообщался с врачами и роженицами.

Мишустин отметил, что в регионе за несколько лет были достигнуты определенные успехи в развитии. Однако при этом он не забыл и про имеющиеся исторические проблемы и невысокий уровень жизни.

Поездки членов правительства по субъектам Российской Федерации планируется сделать регулярными. Премьер посетит каждый регион и проверит исполнение поручений президента.