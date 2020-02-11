Кровь Майдана: Зеленский не смог ответить на вопрос о заказчиках массовых убийств в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский не смог найти ответ на вопрос, когда будут обнаружены заказчики массовых убийств, произошедших во время Майдана в 2014 году. По словам главы государства, расследование идет, не прекращаясь, но представляющие ценность документы и доказательства утеряны.

Об этом Зеленский заявил после показа фильма производства США «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства», авторы которого рассказали о неких «грузинских снайперах», якобы стрелявшим по людям на площади. По версии создателей фильма, их вербовкой занимался соратник бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В фильме прозвучали и другие фамилии украинских и американских политиков.

Кроме того, в документальном фильме раскрываются подробности якобы участия США в процессе отстранения Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о причастности к коррупционным махинациям в компании «Бурисма» бывшего американского вице-президента Джо Байдена, а также о вмешательстве высокопоставленных чиновников Украины в выборы президента США в 2016 году.