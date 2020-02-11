Срез целой эпохи в истории одного человека: дочь маршала Малиновского рассказала о посвященной легендарному полководцу выставке

В Совете Федерации открылась историко-документальная выставка «Из архива маршала Малиновского», рассказывающая о биографии маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского. На ней представлены фотографии и выдержки из автобиографического литературного произведения выдающегося полководца «Солдаты России».

Материалы для экспозиции собрала дочь маршала - Наталья Малиновская. Она рассказала в интервью «Звезде» о подготовке к выставке в сжатые сроки.

«Сделать надо было очень быстро. Я бы с удовольствием сделала выставку и про французскую эпоху его юности, про испанскую. Про нее все равно надо делать отдельно, потому что за этим стоит прямое человеческое соприкосновение с ключевым моментом истории XX века. Я помню, как одна журналистка, которая собиралась работать по этой теме попросила у меня кратко перечислить, кто с кем воевал. Вот за этих людей, которые воевали, приехав из 53 стран, мне стало обидно. Я надеюсь, что я доживу до того дня, когда будет и выставка, и книга об этих людях - не только о папе. И эта выставка тоже о них», - пояснила Наталья Малиновская.

В процессе подготовки выставки дочь легендарного полководца использовала свой опыт при создании книги «Имена победы».

«Когда человек сталкивается со статистикой, у него отключается воображение. А расскажи ты одну человеческую судьбу, она каким-то чудом гораздо теснее, чем другие людские судьбы, сплетена с историей. Вот такие судьбы очень интересно прослеживать. И именно поэтому я занялась в 90-е годы книгой, которая называется «Имена победы». Это документальные портреты очень знаменитых полководцев, начиная с Жукова, заканчивая Чуйковым. 17 мгновений судьбы каждого: документ и фотографий. Эта работа, как флорентийская мозаика: складываешь-складываешь, а потом удивляешься тому, насколько достоверный портрет получился. У меня был этот опыт перед папиной выставкой», - рассказала Малиновская.

Жизненный путь Родиона Малиновского - это наглядный срез целой исторической эпохи. Участник Первой мировой войны, Гражданской войны в Испании, Великой Отечественной и советско-японской войны, дважды Георгиевский кавалер и Герой Советского Союза, министр обороны СССР он внес колоссальный личный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Также значима и его роль в освобождении Восточной Европы от нацизма.

После окончания Великой Отечественной войны Малиновский возглавлял Министерство обороны Советского союза, именно им был подписан приказ о создании Ракетных войск стратегического назначения СССР.