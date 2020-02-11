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Багровые пятна: вода в Каспии поменяла цвет

Иван Линдеманн
18:59 11.02.2020
Специалисты утверждают, что окрас произошел из-за цветущих в этот период водорослей.
Багровые пятна: вода в Каспии поменяла цвет
© Фото: ladakz, YouTube

Вода Каспийского моря на юго-западе Казахстана поменяла свой цвет. На видео, опубликованном ladakz, можно заметить на берегу кроваво-красные пятна.

Экологи утверждают, что это обычное природное явление, которое происходит практически каждый год. Оно связано с цветением водорослей, которые и окрашивают воду.

«Их более 25 видов, таких как лауренция, полисифония, мелобезия, они растут на мелководье и дают такой оттенок», - рассказала сайту ladakz исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области Раушан Тулепова.

Эту же информацию «Известиям» подтвердил замдиректора НИИ проблем Каспийского моря, доктор биологических наук Алексей Курапов.

«В зимний период особенно активно развиваются диатомовые водоросли, а они как раз имеют бурый цвет», - отметил специалист.

По словам ученых, жителям и окружающей среде ничего не угрожает - вредных веществ в багровой воде не обнаружено.

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