«Били током, подвешивали на крюк»: бывший ополченец рассказал о жестоких пытках СБУ

Бывший ополченец батальона «Восток», 63-летний Николай Дубина с позывным «Старшина» провел 5,5 лет в украинском плену. Благодаря обмену военнопленными между Украиной и Донбассом 29 декабря он вернулся домой. Недавно Дубина перенес сложнейшую операцию, и сейчас он находится в Горловской больнице.

Как утверждает бывший ополченец, цирроз печени, гипертония, катаракта и контузия - все это последствия пребывания в застенках СБУ. Он рассказал о жестоких пытках, которым подвергался со стороны сотрудников службы безопасности Украины.

«Полотенце на лицо, лили воду. Били электрическим током, избивали прутами. На наручниках руки назад подвешивали на крюк. Моя гипертония меня и спасла, потому что я терял сознание», - признался Дубина в программе «Открытый эфир».

Как пояснил бывший ополченец, пытками СБУ пытались вынудить его отказаться от своих политических взглядов.

«Они призывали, чтобы я отказался от идеи ДНР. Я им сказал, что у меня предателей в роду не было. И пытки продолжились», - рассказал Дубина.

Последний обмен пленными состоялся в Донбассе 29 декабря. Тогда Киев передал самопровозглашенным ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск, в свою очередь, передали украинской стороне 76 человек.