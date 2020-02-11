Коронавирусу дали официальное название

Новому типу коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, дали официальное название. Об этом на очередном брифинге во вторник,11 февраля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19», - заявил глава ВОЗ.

По последней информации, от коронавируса скончались 1018 человек, инфицированы 43141.