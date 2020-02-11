Коронавирусу дали официальное название
От китайской пневмонии, по последним данным, скончались более тысячи человек.
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Новому типу коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, дали официальное название. Об этом на очередном брифинге во вторник,11 февраля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19», - заявил глава ВОЗ.
По последней информации, от коронавируса скончались 1018 человек, инфицированы 43141.