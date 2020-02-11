Рост ВВП и укрепление позиций РФ в Арктике: Путин и Сечин обсудили проект «Восток Ойл»

Во вторник, 11 февраля, в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Президент напомнил, что в рамках реализации поручений по развитию национальных проектов нефтегазовая компания должна обеспечить грузопоток по Северному морскому пути.

«Наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется "Восток Ойл"», - рассказал Сечин.

По словам главы «Роснефти», общий объем инвестиций в «Восток Ойл» составит более 10 трлн рублей. Он приведет к росту ВВП - в среднем на 2% в год, а также укрепит позиции России в Арктике.

Владимир Путин пожелал Игорю Сечину успехов и попросил «все как следует просчитать».