Правительство выкупит у ЦБ акции Сбербанка по рыночной стоимости

Министерство финансов и Банк России подготовили законопроект о выкупе акций Сбербанка. Документ стороны уже направили на рассмотрение правительства. Об этом говорится в материалах Минфина и ЦБ.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», - сообщается на сайте ЦБ.

И такие инвестиции, как отметил регулятор, будут соответствовать целям управления ФНБ, то есть обеспечат сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

В Минфине ожидают, что дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам прошлого года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

На данный момент ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка.

Решение о продаже в Банке России объяснили конфликтом интересов - Центробанк сейчас совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка.