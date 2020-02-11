В Госдуме предложили узаконить для бывших президентов право пожизненно входить в Совфед

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству выдвинули предложение о праве пожизненно входить в Совет Федерации бывших президентов страны. Об этом говорится в поправке к проекту об изменении Конституции России.

«Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты РФ - после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки», - приводит РИА Новости слова главы комитета Павла Крашенинникова.

Он также пояснил, что Совет Федерации выполняет различные функции, ставя своей целью укрепление федеральной составляющей, в том числе «за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей». При этом за экс-главами государства сохраняется право отказаться от данных полномочий.