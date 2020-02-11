В Департаменте региональной безопасности разъяснили правила запуска коптеров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее запускать легкие беспилотники без получения разрешения на взлет. Нововведение будет действовать только для определенных случаев.

Сообщается, что БПЛА весом до 30 килограммов вновь получили право совершать полеты в пределах видимости оператора на высоте не более 150 метров без специального согласования. Однако, при этом все так же остаются под запретом полеты над особыми зонами - аэродромами, местами проведения массовых и официальных спортивных мероприятий. При необходимости подобных пролетов владельцам будет необходимо получать временное разрешение на использование воздушного пространства. Ранее разрешение было необходимо получать в любом случае. Текст постановления опубликован на портале правовой информации.

Как сообщили в Департаменте региональной безопасности, необходимость регистрации коптеров как таковая не отменена. Для этого необходимо собрать необходимые документы и направить их в Росавиацию или принести лично. Владелец указывает модель БПЛА и его характеристики, а также свои персональные данные. После завершения процесса, в Росавиации дрону присваивают номер, который необходимо нанести прямо на его корпус.

Ранее жителю Республики Алтай назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что он снимал с коптера природу. Мужчина с обвинениями не согласился, и Горноалтайская транспортная прокуратура возбудила против него дело об административном правонарушении в связи с незаконным использованием воздушного пространства.