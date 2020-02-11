В МИД России оценили слова главы НАТО о распаде ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз доказал, что мозг североатлантического альянса мертв. Об этом у себя в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Осталась только сила, которая без ума все разрушает», - отметила представитель внешнеполитического ведомства России.

Так она ответила на заявление Столтенберга о том, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности продемонстрировало силу и сплоченность государств-членов НАТО.

О смерти мозга НАТО в 2019 году в интервью журналу Economist сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Такую оценку он дал в связи с разобщенностью США и других партнеров.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США 8 декабря 1987 года, прекратил свое действие 2 августа 2019 года.