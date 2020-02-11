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Избили за русскую речь: в Польше напали на группу россиян, белорусов и украинцев

Иван Линдеманн
16:51 11.02.2020
Среди пострадавших есть девушка, у одного из молодых людей сломана черепная кость.
Избили за русскую речь: в Польше напали на группу россиян, белорусов и украинцев
© Фото: ТРК «Звезда»

В польском городе Торунь неизвестные напали на группу российских, украинских и белорусских граждан и избили их.  Среди пострадавших есть девушка.

По информации Gazeta Wyborcza, причиной инцидента стало то, что молодые люди разговаривали на русском языке.

«На нас напали с лозунгом “Польша для поляков”», - рассказал на странице в Facebook один из потерпевших.

Как сообщили изданию в местной полиции, преступление произошло на национальной почве.

Пострадавшие рассказали, что больше всего их напугало не само нападение, а пассивность людей, которые просто проходили мимо.

«Я был в нескольких странах. И в России, на Украине или в Китае ко мне всегда относились с уважением», - сообщил потерпевший.

Мэр города Торуни Михал Залесский осудил действия местных жителей, назвав произошедшее бандитизмом.

«Я решительно осуждаю такое поведение! Я надеюсь, что полиция быстро найдет виновных, а суд их накажет. Ноль толерантности к бандитам!», - заявил Залесский.

Он отметил, что подобное является «необычайным проявлением ненависти», с которым нельзя мириться.

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