Избили за русскую речь: в Польше напали на группу россиян, белорусов и украинцев

В польском городе Торунь неизвестные напали на группу российских, украинских и белорусских граждан и избили их. Среди пострадавших есть девушка.

По информации Gazeta Wyborcza, причиной инцидента стало то, что молодые люди разговаривали на русском языке.

«На нас напали с лозунгом “Польша для поляков”», - рассказал на странице в Facebook один из потерпевших.

Как сообщили изданию в местной полиции, преступление произошло на национальной почве.

Пострадавшие рассказали, что больше всего их напугало не само нападение, а пассивность людей, которые просто проходили мимо.

«Я был в нескольких странах. И в России, на Украине или в Китае ко мне всегда относились с уважением», - сообщил потерпевший.

Мэр города Торуни Михал Залесский осудил действия местных жителей, назвав произошедшее бандитизмом.

«Я решительно осуждаю такое поведение! Я надеюсь, что полиция быстро найдет виновных, а суд их накажет. Ноль толерантности к бандитам!», - заявил Залесский.

Он отметил, что подобное является «необычайным проявлением ненависти», с которым нельзя мириться.