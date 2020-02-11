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Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Татьяна Немецкая
16:31 11.02.2020
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что бывший вице-премьер Ольга Голодец будет курировать в организации медицинское направление.
Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления организации. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает РИА Новости.

Греф сообщил, что Голодец займется медицинским направлением внутри организации. Сбербанк работает над новой медицинской платформой, развитие и совершенствование которой войдет в обязанности нового зампреда, уточнил он. Впрочем Греф обратил внимание, что это назначение еще должен согласовать Центробанк РФ.

До отставки прежнего состава правительства, которая состоялась 15 января, Голодец работала в должности вице-премьера. В разное время она курировала сферы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма. 21 января президент России Владимир Путин утвердил структуру и состав нового кабинета министров во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В него Голодец не вошла.

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