Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявлены обвинения

Капитанам двух катеров, столкнувшихся накануне у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух и более человек.

«Суд арестовал обоих капитанов, им были предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть и физические травмы у других лиц», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном управлении полиции.

Оба капитана на период следствия освобождены под залог. По законодательству Таиланда, во время следственных мероприятий режим временного освобождения продлевается каждые 12 дней в суде.

Обвиняемым в неосторожном вождении транспортного средства грозит заключение до 10 лет тюрьмы и (или) штраф за каждую жертву до 20 тысяч бат (порядка $600). За неосторожное вождение, повлекшее травмы, виновным грозит тюремное заключение до 3 лет и (или) штраф в размере до 3 тысяч бат (около $100) за каждого потерпевшего. Обычно судьи при вынесении приговора суммируют наказания.

Трагедия произошла утром 10 февраля. У берега острова Пхукет на полном ходу столкнулись два скоростных катера. На одном из них находились российские туристы с гидом. В результате ЧП погибли двое детей - 6 и 12 лет, еще 20 человек получили травмы.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату следственного комитета взять ход расследования на контроль.