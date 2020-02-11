Мишустин вместе с 97-летним ветераном возложил цветы к Вечному огню в Новгородском кремле

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин совместно с 97-летним ветераном Великой Отечественной войны возложил цветы к Вечному огню в Новгородском кремле. Также в мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина РФ Антон Силуанов и губернатор региона Андрей Никитин.

Возложение прошло перед встречей премьера с представителями местного предпринимательства. Мишустин приехал к мемориалу вместе с ветераном-танкистом Александром Поповым. Возложив красные гвоздики, глава кабмина постоял возле монумента, почтив память павших. После этого Мишустин пообщался с Поповым и расспросил его об участии в боевых действиях, в том числе о пленении им немецкого летчика.

После этого премьер провел встречу с предпринимателями, на которой заявил о намерении лично возглавить комитет по развитию малого и среднего предпринимательства. Огласив это, Мишустин призвал собравшихся сразу приступить к совместной работе.