Мишустин распорядился оплатить из резервного фонда ликвидацию паводка в Новгородской области

Средства на ликвидацию последствий паводка в Новгородской области правительство России выделит из своего резервного фонда. Такое поручение дал глава кабинета министров Михаил Мишустин после совещания по вопросам социально-экономического развития пострадавшего региона. О какой сумме идет речь - не уточняется.

Проливные дожди, которые обрушились на Новгородскую область в начале ноябре 2019 года привели к затоплению десятков населенных пунктов. Многие жители региона тогда потеряли жилье и утратили имущество.

Первые выплаты компенсаций пострадавшим прошли 27 ноября 2019 года. Тогда деньги выделялись из средств резервного фонда правительства области.