В Кремле подтвердили, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии.

В Кремле подтвердили, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в ходе телефонных переговоров обстановку на территории Сирии, в частности, в провинции Идлиб.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская делегация обсудила с турецкими коллегами развитие ситуации в Сирии, в первую очередь, в Идлибской зоне деэскалации. Со стороны России участие приняли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.