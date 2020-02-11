В Тюмени выписали студентку, вылечившуюся от коронавируса

Студентка из Китая, которая проходит обучение в Тюменском индустриальном университете и у которой ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, выписана из больницы после выздоровления. Об этом на брифинге сообщила директор областного Департамента здравоохранения Инна Куликова.

«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у китаянки хорошо, мы ее выписали с цветами и шариками, очень рады, что все так хорошо закончилось для нее», - отметила Куликова.

По ее словам, студенты, которые с ней контактировали, тоже будут выписаны в ближайшее время - результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.

«Выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих», - добавила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галины Шарухо.

Китаянка продолжит обучение в Тюменском индустриальном университете.

Два подтвержденных случая заболевания коронавирусом в России были выявлены 31 января. Заболевшими оказались граждане Китая. Они сразу же были госпитализированы. По словам Куликовой и Шарухо, болезнь у них протекала в легкой форме.

По последней информации, жертвами китайской пневмонии стали 1018 человек, заражены более 43 тысяч.