Мишустин намерен лично возглавить комиссию по развитию предпринимательства

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин заявил о намерении лично возглавить комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Об этом глава кабмина сообщил во время встречи с представителями бизнеса в Великом Новгороде. Мишустин также призвал не откладывать начало работы и активизироваться всех присутствующих.

«И уже сегодня давайте начнем прямо сейчас в Новгородской области такое первое предварительное заседание этой комиссии», - сказал премьер.

Ранее Мишустин заявил о направлении в связи с юбилеем Великой Победы в 2020 году более 71 миллиарда рублей на выплаты ветеранам. При этом глава правительства уточнил, что получить деньги можно будет в апреле-мае 2020 года.