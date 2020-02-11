Мишустин намерен лично возглавить комиссию по развитию предпринимательства
Глава кабмина призвал бизнесменов безотлагательно приступить к совместной работе.
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Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин заявил о намерении лично возглавить комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
Об этом глава кабмина сообщил во время встречи с представителями бизнеса в Великом Новгороде. Мишустин также призвал не откладывать начало работы и активизироваться всех присутствующих.
«И уже сегодня давайте начнем прямо сейчас в Новгородской области такое первое предварительное заседание этой комиссии», - сказал премьер.
Ранее Мишустин заявил о направлении в связи с юбилеем Великой Победы в 2020 году более 71 миллиарда рублей на выплаты ветеранам. При этом глава правительства уточнил, что получить деньги можно будет в апреле-мае 2020 года.