СМИ: правительство РФ вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Сразу несколько вариантов снижения страховых взносов для населения рассматривают в правительстве России. Об этом со ссылкой на трех неназванных федеральных чиновников сообщают «Ведомости». По данным издания, обсуждаются варианты снижения страховых взносов с 30% до 23-25%. Это, по мнению участников дискуссии, уменьшит нагрузку на бизнес, приведет к росту доходов населения и экономики, повысит ее конкурентоспособность. Кроме того, мера позволит выйти из тени многим предприятиям.

Также, пишут «Ведомости», в правительстве намерены отменить страховые льготы для обладателей высоких зарплат. По действующим нормам, работодатель платит за работника взносы по трем статьям: пенсионные - 22%, обязательное медицинское страхование 5,1% и социальное страхование 2,9%. Но для обладателей зарплат свыше 990 тысяч рублей в год - последняя статья обнуляется. А при зарплате больше 1,29 млн рублей в год снижается и ставка пенсионных взносов - до 10%.

Основной проблемой для реализации этого проекта эксперты называют снижение доходов бюджета. Сейчас страховые взносы составляют 6-7% его доходов. По предварительным подсчетам в случае снижения ставок государство может недосчитаться 1,2 - 1,75 трлн рублей. А это в свою очередь может поставить под удар индексацию пенсий. Власти уже обсуждали подобный налоговый маневр в 2017 - 2018 годах. Тогда предлагалось снизить страховые взносы до 22%, а взамен - поднять НДС с 18% до 22%. Но тогда снижать страховые ставки так и не рискнули.